Я не вартий таких грошей, – нападник збірної України розповів, чому не перейшов у топ-клуб

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Роман Яремчук
Роман Яремчук / ФК "Гент"

Форвард збірної України Роман Яремчук влітку 2019 року міг перейти з бельгійського "Генту" в італійську "Рому". Але трансфер зірвався.

Про те, що клуби вели перемовини щодо трансферу, Яремчук підтвердив у коментарі програмі "ПроФутбол".

"На рахунок "Роми" – було все серйозно з їхнього боку. Але в один момент все припинилося. Клуби спілкувалися, але потім все закінчилося. Говорили про великі суми. Якщо об'єктивно дивитися на речі, то я не вартий таких грошей", – розповів Роман Яремчук.

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Він не назвав суму, яку за його трансфер хотів "Гент". Але зазначив, що він прагнув перейти у цей клуб, попри те, що там вже є основний форвард Едін Джеко.

"Знаю, що Джеко – там основний нападник. Але приклад Саші Зінченка показує, що в такому клубі можна прогресувати. Він говорив, якщо є така можливість – потрібно їхати та чіплятися. Маліновський сказав, що в Італії дуже великі навантаження, дуже інтенсивно все", – розповів Яремчук.

Він також підтвердив, що міг перейти й в турецький "Галатасарай". Однак гравець не був у них серед пріоритетних трансферів. Тож до офіційних переговорів справа не дійшла.

 

Варто нагадати, що у цьому сезоні Яремчук зіграв у 8 матчах за "Гент". Він забив шість голів та віддав три результативні передачі за клуб. Саме його голи дозволили клубу пробитися у груповий етап Ліги Європи, де команда зіграє проти української "Олександрії". Також він забив за збірну України у матчах із Сербією та Люксембургом, та віддав результативний пас на Маліновського у матчі проти Литви.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери Роман Яремчук Рома
Джерело: ПроФутбол
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