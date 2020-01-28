Я не вчу тебе, а переживаю за тебе, – Михайличенко поговорив з Мілевським

Нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський поспілкувався з наставником київського "Динамо" Олексієм Михайличенком.

27 січня, після закінчення товариського матчу між клубами (3:0, перемога киян), ексфутболіст "біло-синіх" Артем Мілевський підійшов до Олексія Михайличенка з прихованим мікрофоном і записав діалог між ними, який був опублікований на каналі Мілевського в Youtube.

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Мілевський: Олександровичу, удачі вам в Кубку України!

Михайличенко: Ти, як ображений на мене такий пройшов перед грою. Чи просто налаштовувався?

Мілевський: Та ні, чому? Все нормально.

Михайличенко: На відміну від тебе, я не пишу. Як пам'ятаєш, ти написав: "Ні, щоб Олександрович запитав, як справи. А він мене вчить". А я перший запитав, як у тебе справи. Та й не вчу я тебе, а переживаю за тебе.

У Туреччині "Динамо" проведе ще три спаринги. Суперниками "біло-синіх" будуть "Кайрат", "Олімпія" та "Стремсгодсет". Перший офіційний матч у 2020 році "Динамо" проведе 22 лютого проти "Ворскли" у чемпіонаті України.

Розмова Мілевського та Михайличенка: дивіться відео