"Я одержимий знову стати чемпіоном світу": Володимир Кличко зробив інтригуючу заяву

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 КО) натякнув на те, що може відновити боксерську кар'єру.

Напередодні Кличко-молодший на своїй сторінці в Twitter зробив запис, присвячений дворічному поєдинку з чемпіоном WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО). Той видовищний бій українець програв нокаутом, після чого оголосив про завершення кар'єри.

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Хоча я і не виграв титули 29 квітня 2017 року, для мене це був один з найкращих днів у моїй довгій боксерській кар’єрі (поки що). Вдячний Ентоні Джошуа за те, що він був ідеальним противником і частиною моєї нав’язливої ідеї стати чемпіоном знову,

– написав Володимир.

Although, I didn’t win the titles on April 29th 2017, for me, it was one of my best days in my long boxing career (so far). Thanks @anthonyfjoshua for being the perfect opponent and part of my obsession to become a champion again! #obsessed pic.twitter.com/vFSPLXG9QF — Klitschko (@Klitschko) 29 апреля 2019 г.

Спорт 24 писав, що у березні 2019 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення в ринг. Згодом з'явилася інформація, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень.

Тепер на кону 80 мільйонів доларів. Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки як професіонал, які можуть відбутися у 2019 році. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.

Раніше Віталій Кличко, коментуючи чутки про плани свого брата, заявив, що Володимир повернеться на ринг, якщо отримає пропозицію в розмірі 100 мільйонів доларів.

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