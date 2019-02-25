Я повинен знайти свою роль, – Михайлюк вперше прокоментував перехід у "Детройт"

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / Фото з відкритих джерел

Український захисник "Детройта" Святослав Михайлюк розповів про свою адаптацію в новому клубі.

Українець вважає, що йому потрібно знайти свою роль у новій команді. Слова Михайлюка цитує amicohoops.

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Це мій перший рік в лізі, так що всі знали, що буде важко. Я повинен звикнути до цього, просто повинен знайти свою роль і допомогти моїй команді якомога більше. Про обмін я дізнався в літаку. Я зараз живу в готелі. Мені просто потрібно знайти місце, де мені сподобається жити,
– сказав Святослав.

До слова, Святослав Михайлюк був обраний "Лос-Анджелес Лейкерс" на драфті НБА 2018 року за 47 номером. За "озерних" він зіграв 38 матчів, в яких в середньому набирав 3,2 очка. Згодом Михайлюк не зміг закріпитися в команді, тому "Лейкерс" обміняли українця в "Детройт".

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Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
Джерело: 24 Канал
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