Я прагну реваншу з Головкіним, – Дерев'янченко назвав ймовірних наступних суперників

Український боксер Сергій Дерев'янченко не планує довго залишатися без боксу. І вже розмірковує над наступними суперниками.

Боксер вже вернувся до тренувань у Брукліні. Попри те, що його госпіталізували після бою з Головкіним. Нагадаємо, у цьому бою судді присудили перемогу саме боксеру з Казахстану.

Як це було: Дерев’янченко у видовищному поєдинку програв Головкіну сумнівним рішенням суддів

Відтак українець прогне взяти реванш та виграти титули чемпіона світу IBF та IBO у середній вазі.

"Я хочу реваншу, і я вважаю, що світ хоче побачити реванш. Ця боротьба була найбільш конкурентоспроможною боротьбою, яку Головкін проводив за роки. І якщо люди захочуть, щоб ми знову це зробили. Я вірю, що в цій боротьбі є суспільний попит, і мій менеджер Кіт Конноллі та промоутер Лу ДіБелла наполягають на тому, щоб це відбулося", – заявив Дерев'янченко в коментарі BoxingScene.

Якщо ж Головкін відмовиться від проведення цього бою, то Дерев'янченко хоче бій проти Канело Альвареса. Але перед тим мексиканець має провести бій проти Сергія Ковальова.

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Третій претендент – Джермалло Чарло. 29-літній боксер провів 29 боев, у 21 з яких отримав перемогу нокаутом.