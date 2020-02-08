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Я рівнявся на Ракіцького, – захисник збірної України

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Микита Бурда / ФК "Динамо"

Захисник "Динамо" та збірної України Микита Бурда в інтерв'ю журналу "Футбол" розповів про те, на кого рівнявся в більш юному віці.

Бурда висловився щодо гри захисників "Зеніта" і "Динамо" Бреста Ярослава Ракіцого і Євгена Хачеріді відповідно.

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Чи рівнявся я на Хачеріді? І на нього, і на Ракіцького. На мою думку, Женя міг грати в топ-клубі. Як і Ракіцький. Ярик був сильнішим в ігрових моментах, добре розвивав атаку, а Женя – король повітря і в боротьбі був непоступливий,
– сказав Микита Бурда.

Нагадаємо, Бурда отримав травму наприкінці вересня 2019 року в матчі проти "Ворскли". Захисник травмував колінний суглоб і був прооперований.

У неділю, 9 лютого, "Динамо" проведе черговий спаринг на  зборах – суперником киян буде "Борац" з Боснії та Герцеговини.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Ярослав Ракіцький Динамо
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