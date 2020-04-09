Я там чужинець: Усик розповів, що відмовився переїжджати у Росію та інші країни

Олександр Усик категорично відкидає ймовірність переїзду в іншу країну. Непереможний український боксер зізнався, що отримував пропозиції з Росії та інших країн, однак відповів відмовою на переїзд.

Усик заявив про переїзд в іншу країну в контексті критики на його адресу. За словами боксера, багато людей його відправляють з України.

Читайте також Вони не винні, що наші царі чогось не поділили, – Усик про відносини з росіянами

"Кажуть люди, щоб я їхав кудись там жити. Я нікуди не поїду жити. Ось моя країна, я тут живу. Якби хотів це зробити, то зробив би вже давно.

І пропозицій було чимало. Не тільки від Росії, а ще від ряду країн.

Якби я захотів поїхати в іншу країну, я б це давно зробив і жив би собі приспівуючи, вчилися б дітки і навіть не думав би про це. Але я трохи інша людина", – сказав Олександр в інтерв'ю "Ехо Києва".

За словами 33-річного Усика, в інших країнах він чужинець.

"Де народився там і згодився. Я там – чужинець. Скрізь, куди я поїду, я – чужинець. Ось я приїжджаю боксувати у США, я – емігрант, я чужинець. Так, вони за мене вболівають, але вони мені аплодують, як приїжджому, а не як своєму резиденту.

Скрізь, куди ми не поїдемо, ми будемо чужинцями. Ось, де ми народилися. У мене в паспорті написано "українець", – резюмував Усик.

Дивіться відео інтерв'ю Усика

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.