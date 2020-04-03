Я трохи перебрав з алкоголем та поштовхався із тренером: Алієв про конфлікт із Максимовим
Скандальний експівзахисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв розповів про конфлікт із тренером Юрієм Максимовим. Футболіст поділився, як зараз заробляє на своє життя.
Про це розповів Олександр Алієв у інтерв'ю YouTube-каналу Кент. Футболіст зазначив, що ніякого конфлікту та бійки між ним та тренером Юрієм Максимовим не було.
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Ми тоді програли матч. У нас було два дні вихідних. Так, я трохи випив, перебрав. У нас не було бійки, ми просто поштовхалися в аеропорту в Алмати,
– заявив футболіст.
Додамо, що Олександр Алієв підписав контракт з "Таразом" у червні 2016 року, але вже взимку покинув клуб. Тоді саме Максимов тренував команду у якій грав Алієв.
Про нинішні заробітки
Колишній футболіст київського клубу Олександр Алієв заявив, що його нинішні заробітки не потрібно порівнювати із тими, які він отримував, коли був чинним гравцем.
Зараз у футболіста не той заробіток, який був раніше. Олександр сказав, що у нього є друзі, які допомагають. У футболіста є з ними декілька спільних проєктів на яких він і заробляє.
У "Динамо" футболіст отримував конкретну зарплату, яка була прописана у контракті. Тепер заробіток Алієва є нестабільний: "Може прийти п'ять тисяч доларів, а може десять тисяч. У середньому від трьох до шести тисяч у місяць".
Також футболіст пожартував. що охорона йому не потрібно, його чудово влаштовує бабуся, яка сидить внизу у будинку, де живе Алієв.
- Олександр Алієв за свою кар'єру успішно виступав за декілька російських клубів.
- Також на його рахунку 22 матчі в складі збірної України з футболу.
- Потім футболіст перейшов у склад львівського "Руху".
- Після цього футболіст був заявлений за аматорський київський клуб "Катандзаро".
- З 2018 року очолив аматорський ФК "Хмельницький".
- На початку березня ЗМІ повідомили, що Алієв став гравцем міні-футбольного клубу зі столиці – "Дніпро".
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