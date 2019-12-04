Я вас знайду: Усик пригрозив фанатам за критику свого іміджу – відео

Дебютант суперважкої ваги Олександр Усик відреагував погрозами на коментарі користувачів Instagram, яким не сподобався його наряд.

Днями Усик зі своєю командою відвідав Монако, звідки поділився з підписниками в Instagram фото, яке викликало неоднозначну реакцію. Деякі фанати почали писати образливі коментарі, висміявши спортсмена і його товаришів за їх вбрання.

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"Усик схожий на клоуна в цьому прикиді", "А ваших розмірів не було?", "Саня, заправ сорочку!", "Ох і стиль... Колгосп суцільний. В сусіднє село на дискотеку в самий раз!", "Як колгоспники на танці вбралися", – написали підписники.

У свою чергу Олександр Усик не міг не відреагувати на неприємні висловлювання, звернувшись до фанатів в прямому ефірі в соціальній мережі.

"Хлопці, хочу висловити невдоволення з приводу свого останнього посту. Людям не сподобався наш стиль. Не всім, звичайно – багатьом подобається. Знаєте, що я вам хочу сказати? Ідіть гуляйте! Ми були у такому стилі у Монако, у казино. Ті, хто незадоволений – пишіть у лічку, я відповім, тільки не виставляйте потім в Instagram, що я вам погано відповів. Хочете поспілкуватися – давайте поспілкуємося", – сказав Усик.