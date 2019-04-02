Я завжди говорив, що хочу грати в Англії, – Руслан Маліновський

Півзахисник "Генка" і збірної України Руслан Маліновський заявив, що хотів би спробувати свої сили в англійському чемпіонаті.

Руслан Маліновський в інтерв'ю FootballHub розповів про те, як він залишився в "Генку" попри скрутне становище у клубі.

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"Чув про інтерес "Роми", але зі мною ніхто не зв'язувався. Були розмови, більше в пресі, але з конкретного – нічого. Думаю, якщо буде якийсь варіант, можна буде порадитися з Андрієм Миколайовичем [Шевченко]. Він може дати добру пораду, адже грав у великих клубах на високому рівні", – зазначив Маліновський.

Я завжди говорив, що хочу грати в Англії. Думаю, що не загубився б в англійському клубі середнього рівня. Чи шкодую, що не втік з "Генка"? Тоді було не особливо багато пропозицій, а перед "Генком" стояли завдання потрапити в Лігу чемпіонів і виграти чемпіонат. Я порадився з дружиною, з керівництвом клубу і прийняв рішення залишитися,

– сказав Руслан.

У нинішньому сезоні українець взяв участь у 43 матчах "Генка" у всіх турнірах, в яких забив 12 голів і віддав 13 результативних передач.

Спорт 24 писа, що Руслан Маліновський відзначився у чемпіонаті Бельгії. Гравець забив у виїзному матчі у ворота "Зюлте-Варегема", та це не допомогло його команді здобути перемогу.

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