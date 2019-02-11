Я знаю, що можу перемогти його, але зараз невдалий час для цього, – Девіс про бій з Ломаченком

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBA Джервонта Девіс переконаний, що бій з українським чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василем Ломаченком відбудеться. Але не зараз.

Після впевненої перемоги над мексиканцем Уго Руїсом ще у першому раунді, Джервонта Девіс прокоментував чутки про можливий поєдинок проти Василя Ломаченка.

Читайте також: Боксер, з яким хоче битися Ломаченко, зламав ніс супернику та брутально його нокаутував: відео

Ми можемо битися. Я знаю, що можу перемогти його. Але зараз невдалий час для бою. Саме тому я слухаю свою команду,

– заявив Джервонта Девіс у коментарі Boxingscene.com.

При цьому боксер висловив обурення щодо Ломаченка. Девіса дещо "зачепила" популярність українця. Хоча вони обоє билися з однаковими суперниками.

"Не хочу називати його ім'я, тому що люди в соціальних мережах говорять, що я продовжую вимовляти ім'я Ломаченка. Але це тому, що вони просто так його хвалять", – заявив Девіс.

Боксер також зізнався, що бій проти Ломаченка може бути відкладений, адже обидві сторони мають про це домовитися. Зараз цим займаються його промоутери, які й ведуть переговори з компанією Top Rank Inc, яка і представляє Ломаченка.

Читайте також: Флойд Мейвезер жорстко пройшовся по Ломаченку

При цьому варто додати, що Василь Ломаченко 12 квітня має провести захист свого чемпіонського титулу. Спочатку планувалося, що його суперником буде чемпіон IBF в легкій вазі Річард Коммі (28-2, 25 КО). Однак 2 лютого боксер отримав травму руки, відтак не зможе вийти проти Ломаченка. Тому українцеві шукають іншого суперника.

Хто такий Джервонта Девіс?

24-річний американський боксер на прізвисько "Танк", який виступає у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) і є чемпіоном за версією WBA. На професійному ринзі Девіс провів 21 бій і всі виграв – 20 нокаутів. Його зріст 166 см, а розмах рук – 171 см. Промоутер Девіса – легендарний екс-боксер Флойд Мейвезер-молодший.