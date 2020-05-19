Як 4-річний син Сергія Реброва наробив шуму на стадіоні під час матчу: відео

Чинний чемпіон Угорщини "Ференцварош", очолюваний Сергієм Ребровим, продовжує підготовку до відновлення сезону. Героєм одного з контрольних матчів команди став 4-річний син українського тренера Микита.

Щоправда Микита Ребров "запалював" не на полі, а на трибунах. Відео опубліковане в Instagram-акаунті "Ференцвароша".

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Микиті настільки сподобалося ім'я Дібуш (резервного голкіпера команди звуть Денеш Дібуш), що він став так називати всіх футболістів, які сиділи поруч.

Син Реброва не вперше привертає до себе увагу угорських ЗМІ. Нещодавно "Ференцварош" також опублікував відео, де хлопчик допомагає 45-річному наставнику "Фраді" під час тренування, подаючи м'ячі.

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