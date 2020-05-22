Як футболіст "Динамо" неймовірним фінтом пошив у дурні захисника "Руха": відео
22 травня "Динамо" не змогло перемогти "Рух" у контрольній грі на стадіоні Динамо ім. Лобановського (0:0). Але матч запам'ятався неймовірним фінтом від футболіста киян Володимира Шепелєва.
На 23-й хвилині Шепелєв майстерно обіграв захисника "Руху" Тараса Саківа і створив перший небезпечний момент для "Динамо", пише 24 канал.
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Дивіться відео фінта від Володимира Шепелєва
Відновлення українського футболу: головне
- Незабаром українську футбольну громадськість очікує повернення розіграшу Прем'єр-ліги. Гранди чемпіонату намагаються якомога швидше повернути собі ігровий тонус.
- Клуби УПЛ хочуть відновити матчі чемпіонату вже 30 травня. При цьому чемпіонати їх молодіжних і юнацьких команд будуть завершені достроково.
- Гра між провідним боротьбу за місце в кваліфікації Ліги чемпіонів клубом і одним з головних претендентів на вихід в УПЛ стала першим кроком до відновлення футбольного життя в країні після карантину.
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