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Як футболіст "Динамо" неймовірним фінтом пошив у дурні захисника "Руха": відео

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Неймовірний фінт від футболіста "Динамо"
Володимир Шепелєв / ФК "Динамо"

22 травня "Динамо" не змогло перемогти "Рух" у контрольній грі на стадіоні Динамо ім. Лобановського (0:0). Але матч запам'ятався неймовірним фінтом від футболіста киян Володимира Шепелєва.

На 23-й хвилині Шепелєв майстерно обіграв захисника "Руху" Тараса Саківа і створив перший небезпечний момент для "Динамо", пише 24 канал.

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Дивіться відео фінта від Володимира Шепелєва

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Динамо Футбол
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