Півзахисник "Зорі" Богдан Лєднєв розповів, що вражений проривом у кар'єрі голкіпера Андрія Луніна. Він гадки немає, як можна перейти із українського чемпіонату відразу у один із найкращих клубів світу.

Відверто розповів Лєднєв у програмі "Бомбардир".

Варто побачити Лунін відбив пенальті і приніс своїй команді очки у принциповому матчі: відео

За словами хавбека, він з 16 років залишався після тренування, щоб відпрацьовувати штрафні удари. Раніше у "Дніпрі" випадала нагода потренуватись у виконанні таких ударів із Луніним.

Ніхто не міг подумати, що Андрій перейде із "Зорі" у мадридську команду. Він впевнений, що в українського голкіпера є майбутнє у Мадриді.

На думку футболіста, "Реал" – космічна команда.

Як можна із "Зорі" перейти в "Реал"? Якщо у нього вийшло, значить, все можливо,

– сказав Лєднєв.

Також Лєднєв розповів, що мав вибір між "Шахтарем" та "Динамо". Багато показників були на стороні киян, тому хавбек обрав саме команду зі столиці.

У червні 2018 року Лунін перейшов до іспанського клубу, підписавши контракт на шість сезонів. Дебютував за клуб у матчі проти МЮ, розпочавши зустріч на лаві запасних. Після перерви вийшов на поле замість Кіко Касільї за рахунку 1:2, провів весь другий тайм і залишив ворота на замку.

Лунін розпочав сезон в оренді у "Вальядоліді", але провів за клуб лише два матчі.

Через брак ігрової практики у січні Андрій перейшов у "Ов'єдо", в складі якого вже зіграв дев'ять матчів і пропустив 10 голів.

Повний випуск програми "Бомбардир" із Богданом Лєднєвим