"Як можна з "Зорі" перейти в "Реал"? Кар'єра Луніна – космос": Лєднєв про трансфер українця
Півзахисник "Зорі" Богдан Лєднєв розповів, що вражений проривом у кар'єрі голкіпера Андрія Луніна. Він гадки немає, як можна перейти із українського чемпіонату відразу у один із найкращих клубів світу.
Відверто розповів Лєднєв у програмі "Бомбардир".
Варто побачити Лунін відбив пенальті і приніс своїй команді очки у принциповому матчі: відео
За словами хавбека, він з 16 років залишався після тренування, щоб відпрацьовувати штрафні удари. Раніше у "Дніпрі" випадала нагода потренуватись у виконанні таких ударів із Луніним.
Ніхто не міг подумати, що Андрій перейде із "Зорі" у мадридську команду. Він впевнений, що в українського голкіпера є майбутнє у Мадриді.
На думку футболіста, "Реал" – космічна команда.
Як можна із "Зорі" перейти в "Реал"? Якщо у нього вийшло, значить, все можливо,
– сказав Лєднєв.
Також Лєднєв розповів, що мав вибір між "Шахтарем" та "Динамо". Багато показників були на стороні киян, тому хавбек обрав саме команду зі столиці.
- У червні 2018 року Лунін перейшов до іспанського клубу, підписавши контракт на шість сезонів. Дебютував за клуб у матчі проти МЮ, розпочавши зустріч на лаві запасних. Після перерви вийшов на поле замість Кіко Касільї за рахунку 1:2, провів весь другий тайм і залишив ворота на замку.
- Лунін розпочав сезон в оренді у "Вальядоліді", але провів за клуб лише два матчі.
- Через брак ігрової практики у січні Андрій перейшов у "Ов'єдо", в складі якого вже зіграв дев'ять матчів і пропустив 10 голів.
Повний випуск програми "Бомбардир" із Богданом Лєднєвим