Як простирадла: в мережі розкритикували нову форму "Манчестер Сіті" – фото

У мережі з'явилося фото третього комплекту форми "Манчестер Сіті" на сезон 2020/21. Візерунок, який нанесений на формі – східний орнамент, відомий як "пейслі".

Фото форми були опубліковані на сайті Footyheadlines. Вболівальників дуже здивував данний візерунок.

Дивітсья також Плюс 7 кілограмів: Зінченко переплутав футболіста "Манчестер Сіті" з водієм автобуса

"Нагадує простирадла в азіатському будинку", "Як простирадла, зроблені в Індії", "Моя бабуся попросила повернути її фіранки", "Схоже на жіночу білизну", "Це, напевно, жарт", "Це коронавірусна версія форми", "Виглядає, як піжама, але мені подобається", "Це група бактерій з ядром, мітохондріями, рибосомами і ендоплазматичною сіткою", "Одна з тих форм, які люди хейтять, але через 10-20 років будуть намагатися придбати її", – коментують вболівальники в Twitter.

Комплект форми "Манчестер Сіті" на сезон 2020/21

Технічний спонсор "містян" Puma повідомив, що дизайнерів надихнула мода музичного напряму "брит-поп", представником якої є екссоліст Oasis британський співак Ліам Галлахер, яка була популярною в Манчестері 60-х і 90-х роках.

Реакція соліста Oasis на форму "Манчестер Сіті"

Ліам Галлахер розкритикував нову форму Манчестер Сіті, пожартувавши, що її творці повинні першим же рейсом бути відправлені в Ухань, який став першим епіцентром поширення коронавірусу.

"Той, хто відповідає за цей новий комплект форми "Ман Сіті", повинен відправитися на рейс в Ухань, а той, хто коли-небудь її купить, повиннен бути першими в черзі після них", – написав він, але незабаром видалив запис.