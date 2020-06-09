Корисними порадами чемпіонка Анна Різатдінова поділилась у прямому ефірі в Instagram програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

За словами спортсменки, поздовжній і поперечний шпагати – це, в принципі, одне й те саме. Якщо розтягнути м'язи під колінами, то сядете як на поздовжній, так і на поперечний шпагат.

Ще одна особливість, щоб не травмуватись, потрібно правильно виконувати всі вправи.