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Як відбуватимуться футбольні матчі в Україні: рекомендації МОЗ

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Як відбуватимуться футбольні матчі в Україні: рекомендації МОЗ
Як відбуватимуться футбольні матчі в Україні: рекомендації МОЗ / shakhtar.com

26 травня Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) офіційно дозволило відновити футбольні матчі Прем'єр-ліги України (УПЛ). МОЗ розробило рекомендації, яких повинні дотримуватися усі учасники матчів.

Тимчасові рекомендації МОЗ для проведення матчів УПЛ в період карантину опублікувало видання Tribuna.com.

Дізнайтеся більше МОЗ дало дозвіл відновити УПЛ 30 травня: дата і календар матчів

Рекомендації МОЗ: головне

  • футбольні матчі дозволено проводити в регіонах, де запроваджено послаблення протиепідемічних заходів;
  • клуби зобов'язані призначити особу, відповідальну за дотримання протиепідемічних заходів;
  • клуби забезпечують вимірювання температури тіла перед кожним тренуванням та матчем для учасників поєдинків та офіційних осіб матчу;
  • особи, в яких виявлені ознаки респіраторної хвороби, не допускаються до стадіону.
  • особи, хворі на COVID-19, підлягають самоізоляції або госпіталізації;
  • клуби організовують проведення ПЛР-тестування членів команд та арбітрів;
  • одночасно на території стадіону можу перебувати до 200 осіб віком від 18 до 60 років;
  • під час перебування в приміщеннях офіційні особи матчу повинні дотримуватися обмеження не більше однієї особи на 10 кв. м. площі приміщення;
  • учасники матчу, окрім тренерів, футболістів та арбітрів, зобов'язані використовувати респіратори або захисні маски під час перебування на стадіоні;
  • прибуття і від'їзд команд повинен бути розведений у часі;
  • вихід команд на поле має відбуватися розділено та без супроводу дітей, без рукостискань;
  • після матчу пресзона залишається зачиненою, пресконференції відбуваються у віртуальному режимі;

 

 

Рекомендації МОЗ щодо проведення матчів УПЛ / Фото ua.tribuna.com

Очікується, що матчі чемпіонату України з футболу відновляться 30 травня. Остаточне рішення повинен прийняти Виконком Української асоціації футболу (УАФ).

Після 23 турів лідером УПЛ є донецький "Шахтар". Аутсайдером – "Карпати" Львів.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Міністерство охорони здоров’я УПЛ Футбол Спорт
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