Як відбуватимуться футбольні матчі в Україні: рекомендації МОЗ 17:39, - Читать новость на русском Як відбуватимуться футбольні матчі в Україні: рекомендації МОЗ / shakhtar.com 26 травня Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) офіційно дозволило відновити футбольні матчі Прем'єр-ліги України (УПЛ). МОЗ розробило рекомендації, яких повинні дотримуватися усі учасники матчів. Тимчасові рекомендації МОЗ для проведення матчів УПЛ в період карантину опублікувало видання Tribuna.com. Дізнайтеся більше МОЗ дало дозвіл відновити УПЛ 30 травня: дата і календар матчів Рекомендації МОЗ: головне футбольні матчі дозволено проводити в регіонах, де запроваджено послаблення протиепідемічних заходів;

клуби зобов'язані призначити особу, відповідальну за дотримання протиепідемічних заходів;

клуби забезпечують вимірювання температури тіла перед кожним тренуванням та матчем для учасників поєдинків та офіційних осіб матчу;

особи, в яких виявлені ознаки респіраторної хвороби, не допускаються до стадіону.

особи, хворі на COVID-19, підлягають самоізоляції або госпіталізації;

клуби організовують проведення ПЛР-тестування членів команд та арбітрів;

одночасно на території стадіону можу перебувати до 200 осіб віком від 18 до 60 років;

під час перебування в приміщеннях офіційні особи матчу повинні дотримуватися обмеження не більше однієї особи на 10 кв. м. площі приміщення;

учасники матчу, окрім тренерів, футболістів та арбітрів, зобов'язані використовувати респіратори або захисні маски під час перебування на стадіоні;

прибуття і від'їзд команд повинен бути розведений у часі;

вихід команд на поле має відбуватися розділено та без супроводу дітей, без рукостискань;

після матчу пресзона залишається зачиненою, пресконференції відбуваються у віртуальному режимі; Рекомендації МОЗ щодо проведення матчів УПЛ / Фото ua.tribuna.com Очікується, що матчі чемпіонату України з футболу відновляться 30 травня. Остаточне рішення повинен прийняти Виконком Української асоціації футболу (УАФ). Після 23 турів лідером УПЛ є донецький "Шахтар". Аутсайдером – "Карпати" Львів.

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