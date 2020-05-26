Як відбуватимуться футбольні матчі в Україні: рекомендації МОЗ
26 травня Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) офіційно дозволило відновити футбольні матчі Прем'єр-ліги України (УПЛ). МОЗ розробило рекомендації, яких повинні дотримуватися усі учасники матчів.
Тимчасові рекомендації МОЗ для проведення матчів УПЛ в період карантину опублікувало видання Tribuna.com.
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Рекомендації МОЗ: головне
- футбольні матчі дозволено проводити в регіонах, де запроваджено послаблення протиепідемічних заходів;
- клуби зобов'язані призначити особу, відповідальну за дотримання протиепідемічних заходів;
- клуби забезпечують вимірювання температури тіла перед кожним тренуванням та матчем для учасників поєдинків та офіційних осіб матчу;
- особи, в яких виявлені ознаки респіраторної хвороби, не допускаються до стадіону.
- особи, хворі на COVID-19, підлягають самоізоляції або госпіталізації;
- клуби організовують проведення ПЛР-тестування членів команд та арбітрів;
- одночасно на території стадіону можу перебувати до 200 осіб віком від 18 до 60 років;
- під час перебування в приміщеннях офіційні особи матчу повинні дотримуватися обмеження не більше однієї особи на 10 кв. м. площі приміщення;
- учасники матчу, окрім тренерів, футболістів та арбітрів, зобов'язані використовувати респіратори або захисні маски під час перебування на стадіоні;
- прибуття і від'їзд команд повинен бути розведений у часі;
- вихід команд на поле має відбуватися розділено та без супроводу дітей, без рукостискань;
- після матчу пресзона залишається зачиненою, пресконференції відбуваються у віртуальному режимі;
Рекомендації МОЗ щодо проведення матчів УПЛ / Фото ua.tribuna.com
Очікується, що матчі чемпіонату України з футболу відновляться 30 травня. Остаточне рішення повинен прийняти Виконком Української асоціації футболу (УАФ).
Після 23 турів лідером УПЛ є донецький "Шахтар". Аутсайдером – "Карпати" Львів.