Після матчу 25-го туру чемпіонату України ПФК "Львів" – "Дніпро-1" між гравцями команд ледь не сталася бійка. Сутичці у підтрибунному приміщенні передували скандальні події на футбольному полі.

Про те, що після матчу ледь не сталася бійка в підтрибунному приміщенні, розповів експерт В'ячеслав Шевчук в ефірі програми "Великий футбол".

Як це було "Дніпро-1" обіграв "Львів" у виїзному матчі, який відбувся в Дніпрі

Сутичку спровокували рішення арбітра

На 83-й хвилині матчу гравець "Львова" Богунов упав у штрафному майданчику дніпрян. Повтор чітко показав, що проти гравця зіграв Лопирьонок, який наступив йому на ногу.

Однак головний арбітр матчу проігнорував цей епізод. Окрім того, що це очевидний пенальті, Лопирьонок мав бути вилучений, оскільки вже мав у пасиві жовту картку.

У підтрибунному приміщенні команди вирішили з'ясуватися стосунки. Поштовхалися головний тренер гостей Єгіше Мелікян і капітан дніпрян Сергій Кравченко.



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Згідно з протоколом безпеки, команди повинні оминати будь-яких контактів до та після матчу. Також футболісти окремо повинні покидати стадіон.

Та в цьому випадку було порушено всі рекомендації.

"Дніпро-1" впевнено лідирує в нижньому секстеті УПЛ, випереджаючи "Маріуполь" на 5 очок. Львів'яни йдуть на 9 місці і випереджають "Карпати", які на останній сходинці, на 8 очок.