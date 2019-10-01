Як 18-річна Магучіх стала віце-чемпіонкою світу: відео історичного стрибку

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Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх

18-річна українка Ярослава Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Катарі.

Наша стрибунка подолала позначку в 2,04 метра з третьої спроби, що є світовим рекордом у віковій категорії до 20 років.

Як це було: 18-річна українка Магучіх зі світовим рекордом виборола срібло чемпіонату світу

Дивіться відео "срібного" стрибку Ярослави Магучіх на чемпіонаті світу з легкої атлетики

Ця медаль стала першою для України на нинішній світовій першості. Раніше Ірина Климець фінішувала п'ятою у змаганнях з метання молоту, а Олена Собчук в спортивній ходьбі на 50 кілометрів зайняла четверте місце.

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Теги: Спорт Легка атлетика Новини Спорту
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