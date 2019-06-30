Як Беленюк станцював запальний гопак після перемоги на Європейських іграх: відео

Срібний призер Олімпійських ігор 2016 Жан Беленюк після перемоги на II Європейських іграх в Мінську станцював гопак.

Беленюк бився у фінальній сутичці з принциповим суперником, Ісламом Аббасовим з Азербайджану. Рахунок вирішальній дуелі – 3:1 на користь українського борця греко-римського стилю.

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Дякую всім українцям, які мене підтримували і бажали перемоги. ІІ Європейські ігри – це дуже важливий старт для мене. Я віддався на всі 100 відсотків й дуже радий, що маю медаль найвищого ґатунку.



Два попередні візити в Білорусь для мене закінчувались поразками, а зараз мені вдалося поставити жирну гарну крапку в кінці Європейських ігор,

– поділився емоціями Беленюк.

На рахунку української команди 51 медаль, в тому числі 16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових. У загальнокомандному заліку збірна України посіла 3 місце.

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