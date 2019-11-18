Як би ми зараз добре не грали, але Ракіцького все одно не вистачає, – Коноплянка

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Ярослав Ракіцький та Євген Коноплянка / ffu.ua

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка переконаний, що команді не вистачає Ярослава Ракіцького. Ярослав нещодавно оголосив про завершення кар'єри в збірній України.

Коноплянка в інтерв'ю журналу "Футбол" виокремив бездоганні передачі Ракіцького та людські якості. На думку Євгена, саме першого пасу Ракіцького наразі не вистачає збірній Україні.

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Без Ракіцького збірна щось втратила? Звісно! Його незамінний перший пас. У кого ще такі бездоганно точні, немов керовані лазерним променем паси? Як би ми зараз добре не грали, його все одно не вистачає. Крім того, що Ракіцький чудовий футболіст, він ще вірний друг і чудова людина,
– цитує Євгена Dynamo.kiev.ua.

На початку листопада Ракіцький, який виступає у російському "Зеніті", оголосив про завершення кар'єри в збірній України. Про це Ракіцький повідомив у своєму Instagram.

Ракіцький виступав за збірну України з 2009 до 2018 року. За цей час він зіграв 71 матчів, в яких забив сім голів. Після переходу захисника у російський "Зеніт" взимку 2019 року він більше не отримував виклики до головної команди.

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Останню гру за збірну України Ярослав Ракіцький провів 16 жовтня 2018 року – вдома проти збірної Чехії. Українці тоді перемогли 1:0.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу Євген Коноплянка Ярослав Ракіцький
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