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Як битимуться українські боксери: нові правила поєдинків від WBC

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / 24 канал

Світова боксерська рада (WBC) розробила рекомендації щодо повернення боксу після пандемії COVID-19. Рада вже розіслала промоутерам рекомендації, як організовувати поєдинки.

Президента WBC Маурісіо Сулеймана заявив, що бої повинні проходити без глядачів, також людей не повинно бути на зважуваннях і пресконференціях, інформує ESPN.

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Організація радить всім боксерам і їх командам пройти 14-денну самоізоляцію перед боєм.

Спортсмени повинні пройти по три тести на коронавірус, останній з яких на зважуванні.

Крім того, судді повинні оцінювати боксерів зі своїх будинків. Вони будуть вносити оцінки після кожного раунду, а супервайзер і комісія буде оголошувати бали на місці.

Які українські боксери виступають під егідою WBC?

  • У серпні 2019 року Василь Ломаченко виграв титул WBC у легкій вазі. Українець переміг Люка Кемпбела.
  • Згодом Василь отримав статус франчайзингового чемпіона, тому титул WBC перейшов до Девіна Хейні.
  • Також Ломаченко чемпіон світу за версіями WBO і WBA. Василь мав провести наступний бій 30 травня проти Теофімо Лопеса.
  • Поєдинок у США перенесено через пандемію коронавірусу.
  • Українець Віктор Постол повинен провести бій з Хосе Раміресом, який володіє титулами WBC та WBO.
  • Поки поєдинок, який також мав відбутися у США, перенесено через пандемію COVID-19.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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