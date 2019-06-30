Як боксер Хижняк змусив Путіна встати під час виконання гімну України: фото та відео

Український боксер Олександр Хижняк завоював золоту медаль на II Європейських іграх, які проходять в Мінську.

Велика прикрість трапилася з президентом РФ Володимиром Путіним. Прибувши в Мінськ на закриття ІІ Європейських ігор, він на запрошення організаторів відвідав у неділю, 30 червня, фінальні бої боксерського турніру, пише "Главком".

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І, на своє лихо, змушений був почути український гімн на честь найкращого бійця світу в аматорському боксі Олександра Хижняка, який впевнено переміг у ваговій категорії до 75 кілограмів.



Володимир Путін встав під час виконання гімну України / Фото із соцмереж

Гімн України під час нагородження Олександра Хижняка: дивіться відео

На рахунку української команди 51 медаль на других Європейських іграх, в тому числі 16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових. У загальнокомандному заліку збірна України посіла 3 місце .

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