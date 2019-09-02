Як чемпіона Ломаченка зустріли в Україні: фото та відео

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Василь Ломаченко прилетів в Україну
Василь Ломаченко прилетів в Україну / 048.ua

Василя Ломаченка зустріли у Одесі після феєричної перемоги у поєдинку за три боксерських пояси проти Люка Кемпбелла.

Літак із чемпіоном сів в одеському аеропорту в ніч з 1 на 2 вересня приблизно о 2:00, повідомляє місцеве видання 048.ua.

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Попри пізню годину та те, що зустріч з фанатами не була попередньо запланованав, в терміналі прильоту було досить людно. Чемпіон гордо демонстрував свої трофеї та нікому не відмовив у селфі.

Українського чемпіона зустріли в одеському аеропорту: дивіться фото


Після повернення на батьківщину боксер вирушив у рідний Білгород-Дністровський. Там він пройде курс після бою та чергові тренувальні збори.

Дивіться відео: як Ломаченка зустрічали в Україні

Як пройшов бій Ломаченка проти Кемпбелла

У ніч з 31 серпня на 1 вересня Василь Ломаченко та Люк Кемпбелл зустрілися у бою за титули WBA, WBO та вакантний пояс WBC. Ломаченко контролював увесь поєдинок: завдав багато точних ударів, відправив британця в нокдаун. Та Люк пройшов усю дистанцію.


Василь зумів здобути впевнену перемогу / Фото: gettyimages

У 12 раунді Ломаченко був близький, щоб нокаутувати британця. Але Кемпбелл дивом уникнув дострокової поразки. Відтак, Василь виграв одноголосним рішенням суддів.

Ломаченко, який у легкій вазі володів поясами WBA й WBO, додав до своєї колекції титул WBC. Щоб стати абсолютним чемпіоном Василь повинен виграти пояс IBF, яким володіє Річард Коммі.

 

 

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Теги: Новини України Спорт Бокс Ломаченко – Кемпбелл Василь Ломаченко Новини Спорту
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