Як де Пена забив за "Динамо" з центру поля – відео шедеврального удару

Київське "Динамо" доволі легко обіграло у спарингу представника норвезького чемпіонату "Стремсгодсет". Відкрити рахунок у матчі вдалося завдяки неймовірному удару де Пени.

До слова: "Динамо" проведе матч на іншому стадіоні, щоб відбути покарання за расизм на грі з "Шахтарем"

Незадовго до перерви гравці "Стремсгодсет" сфолили у центрі поля. М'яч відкотився до де Пени. Уругваєць скористався тим, що голкіпер суперників далеко вийшов з воріт, тому вирішив пробити з центру поля. Попутний вітер лише допоміг у цьому, занісши м'яч над голкіпером у ворота.

Відео голу де Пени з центру поля

Сам матч закінчився перемогою "Динамо" 3:0. За киян також відзначилися Миколенко та Сидорчук.

Те, що де Пена вміє забивати голи на будь-який смак, гравець продемонстрував під час тренування команди, коли відзначився ударом бісіклетою.