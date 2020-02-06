Як де Пена забив за "Динамо" з центру поля – відео шедеврального удару
Київське "Динамо" доволі легко обіграло у спарингу представника норвезького чемпіонату "Стремсгодсет". Відкрити рахунок у матчі вдалося завдяки неймовірному удару де Пени.
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Незадовго до перерви гравці "Стремсгодсет" сфолили у центрі поля. М'яч відкотився до де Пени. Уругваєць скористався тим, що голкіпер суперників далеко вийшов з воріт, тому вирішив пробити з центру поля. Попутний вітер лише допоміг у цьому, занісши м'яч над голкіпером у ворота.
Відео голу де Пени з центру поля
Сам матч закінчився перемогою "Динамо" 3:0. За киян також відзначилися Миколенко та Сидорчук.
Те, що де Пена вміє забивати голи на будь-який смак, гравець продемонстрував під час тренування команди, коли відзначився ударом бісіклетою.
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