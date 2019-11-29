Як "Динамо" подарувало фанатам "Мальме" неймовірну казку в прощальному матчі Розенберга

Забити переможний гол у прощальному матчі на рідному стадіоні. Що може бути краще для футболіста. Саме це має відчувати нападник "Мальме" Маркус Розенберг після гри проти "Динамо" в Лізі Європи.

Незадовго до матчу, який відбувся на стадіоні "Мальме", стало відомо, що нападник господарів Маркус Розенберг закінчує кар'єру. Вихованець клубу прощається з футболом. Оскільки чемпіонат Швеції вже закінчився ("Мальме" відстав від переможця "Юргордена" на одне очко та став другим), то останній домашній матч 37-літньому нападнику випало грати проти "Динамо" в Лізі Європи.

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У клубі не змогли пройти повз такої значної події. Спеціально для цього випустили ексклюзивну футболку із зображенням нападника.

Nyhet i MFF Shopen!



Du hittar inte en t-shirt med ett vackrare motiv!

Köp din egen och hylla vår kapten



https://t.co/WKVJZB2qg6 pic.twitter.com/vdSJsC9PUR — Malmö FF (@Malmo_FF) November 23, 2019

А вболівальники "Мальме" збирали гроші на банер на стадіоні. Його вони й показали під час матчу проти "Динамо".

Vi kan aldrig förlora dig.



Stötta MT96 via Swish: 123 592 31 23#TackMarkuspic.twitter.com/ONUuD0Mnx6 — Malmö FF (@Malmo_FF) November 28, 2019

На матч проти киян Розенберга вивів юний фанат клубу, який хворий на рак.

MFF-supportern Oliver, som är sjuk i cancer, fick göra sin idol Markus Rosenberg sällskap under kvällens inmarsch.



pic.twitter.com/6sv42BRSCg — Malmö FF (@Malmo_FF) November 28, 2019

Та на цьому "Мальме" не зупинилося. І допомогли йому гравці "Динамо". У прощальному матчі Розенберг не лише забив, але й приніс перемогу своїй команді. При цьому переможний гол було забито на 90+5 хвилині. Там було все, як в голлівудських фільмах, або на американських гірках – швидкий гол на 67-й секунді матчу, після цього поступалися в рахунку, згодом перший гол Розенберга, переможний рахунок, вилучення в "Динамо", кияни зрівняли рахунок, і як "хепі-енд" для фанатів "Мальме" – гол Розенберга за мить до кінця матчу. І перемога "Мальме".

Відеоогляд матчу Мальме – Динамо

А вже після цього – святкування на стадіоні. Сльози Розенберга. Нападник заслужив на таке прощання.

Markus Rosenberg (37) begon op z'n vijfde bij @Malmo_FF. Vanavond maakte hij in z'n laatste thuiswedstrijd in de 97ste minuut de winnende 4-3 tegen Dinamo Kiev. Over twee weken nog de 'derby' bij FC Kopenhagen en dan is het helemaal klaar. Binnenkort een standbeeld naast Zlatan? pic.twitter.com/omapNmyKCT — Minne Groenstege (@MinneG) November 28, 2019

Але й це не все. Перемога дала шанс "Мальме" вийти в 1/16 фіналу Ліги Європи. Команда обійшла "Динамо" та піднялася на друге місце в групі. Тож для виходу в плей-офф їм треба або очікувати, що "Динамо" в Києві не обіграє "Лугано". Або ж самим перемагати "Копенгаген" на виїзді та виходити з групи з першого місця. Але весною вже доведеться грати без Розенберга. Свою казку на прощання він і так вже подарував вболівальникам "Мальме"...