Як "Динамо" подарувало фанатам "Мальме" неймовірну казку в прощальному матчі Розенберга
Забити переможний гол у прощальному матчі на рідному стадіоні. Що може бути краще для футболіста. Саме це має відчувати нападник "Мальме" Маркус Розенберг після гри проти "Динамо" в Лізі Європи.
Незадовго до матчу, який відбувся на стадіоні "Мальме", стало відомо, що нападник господарів Маркус Розенберг закінчує кар'єру. Вихованець клубу прощається з футболом. Оскільки чемпіонат Швеції вже закінчився ("Мальме" відстав від переможця "Юргордена" на одне очко та став другим), то останній домашній матч 37-літньому нападнику випало грати проти "Динамо" в Лізі Європи.
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У клубі не змогли пройти повз такої значної події. Спеціально для цього випустили ексклюзивну футболку із зображенням нападника.
А вболівальники "Мальме" збирали гроші на банер на стадіоні. Його вони й показали під час матчу проти "Динамо".
На матч проти киян Розенберга вивів юний фанат клубу, який хворий на рак.
Та на цьому "Мальме" не зупинилося. І допомогли йому гравці "Динамо". У прощальному матчі Розенберг не лише забив, але й приніс перемогу своїй команді. При цьому переможний гол було забито на 90+5 хвилині. Там було все, як в голлівудських фільмах, або на американських гірках – швидкий гол на 67-й секунді матчу, після цього поступалися в рахунку, згодом перший гол Розенберга, переможний рахунок, вилучення в "Динамо", кияни зрівняли рахунок, і як "хепі-енд" для фанатів "Мальме" – гол Розенберга за мить до кінця матчу. І перемога "Мальме".
Відеоогляд матчу Мальме – Динамо
А вже після цього – святкування на стадіоні. Сльози Розенберга. Нападник заслужив на таке прощання.
Але й це не все. Перемога дала шанс "Мальме" вийти в 1/16 фіналу Ліги Європи. Команда обійшла "Динамо" та піднялася на друге місце в групі. Тож для виходу в плей-офф їм треба або очікувати, що "Динамо" в Києві не обіграє "Лугано". Або ж самим перемагати "Копенгаген" на виїзді та виходити з групи з першого місця. Але весною вже доведеться грати без Розенберга. Свою казку на прощання він і так вже подарував вболівальникам "Мальме"...