Як "Динамо" провело перше тренування у 2020 році – відео
15 січня перша команда "Динамо" прибула на збір до Туреччини і вже приступила до роботи. Футболісти провели перше тренування.
Відео з тренування опублікував офіційний YouTube-канал клубу.
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Судячи з кадрів, футболісти перебувають у чудовому гуморі і налаштовані на плідну роботу. Динамівці навіть влаштували міні-змагання із закручування м'яча у ворота з-за лицьової лінії, однак нікому так і не вдалося досягти успіху.
Нагадаємо, тренерський штаб "Динамо" на збір взяв з собою 29 гравців. Столичний гранд проведе свій перший контрольний матч у Туреччині 19 січня – суперником стане польська "Легія".
Перше тренування "Динамо" у 2020 році: дивіться відео
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