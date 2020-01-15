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Як "Динамо" провело перше тренування у 2020 році – відео

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ФК "Динамо"

15 січня перша команда "Динамо" прибула на збір до Туреччини і вже приступила до роботи. Футболісти провели перше тренування.

Відео з тренування опублікував офіційний YouTube-канал клубу.

Дивіться також: "Динамо" вирушило на перший тренувальний збір до Туреччини: як це було

Судячи з кадрів, футболісти перебувають у чудовому гуморі і налаштовані на плідну роботу. Динамівці навіть влаштували міні-змагання із закручування м'яча у ворота з-за лицьової лінії, однак нікому так і не вдалося досягти успіху.

Нагадаємо, тренерський штаб "Динамо" на збір взяв з собою 29 гравців. Столичний гранд проведе свій перший контрольний матч у Туреччині 19 січня – суперником стане польська "Легія".

Перше тренування "Динамо" у 2020 році: дивіться відео

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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