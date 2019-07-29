Як "Динамо" святкувало перемогу у матчі за Суперкубок: фото та відео з роздягалки команди

Київське "Динамо" виграло Суперкубок України. Кияни перемогли донецький "Шахтар", і розпочали сезон з трофея та перемоги над принциповим суперником.

Нагадаємо, до 80-ї хвилини "Шахтар" був попереду у рахунку. Але після цього "Динамо" забило двічі та виграло Суперкубок.

Дивіться відео. як "Динамо" обіграло "Шахтар" та виграло Суперкубок України

Радості "динамівців" не було меж. Святкували вони й у роздягальні одразу після перемоги, фотографуючись з Суперкубком.

Варто зазначити, що завдяки цій перемозі "Динамо" зрівнялося з "Шахтарем" за кількістю трофеїв, завойованих за роки Незалежності. Тепер в обох команд по 34. Також рівна кількість і перемог у матчах за Суперкубок – по 8.