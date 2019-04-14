Як "Донбас" нагороджували за перемогу у чемпіонаті України з хокею: фото та відео

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Як "Донбас" нагороджували за перемогу у чемпіонаті України з хокею: фото та відео

Хокейний клуб "Донбас" виграв фінальну серію плей-офф Української хокейної ліги. Після матчу проти "Дніпра" команда отримала кубок та золоті нагороди.

12 квітня на дружківській арені "Альтаір" відбувся заключний фінальний матч плей-офф Української хокейної ліги. Завдяки перемозі "Донбасу" у цьому матчі з рахунком 4:1, команда з Донецька завоювала сьоме в історії клубу чемпіонство.

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Після перемоги команда отримала свої нагороди – кубок та золоті медалі.

Відео нагородження ХК "Донбас" кубком та золотими медалями

 

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Теги: ХК Донбас Спорт Хокей
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