Як "Донбас" нагороджували за перемогу у чемпіонаті України з хокею: фото та відео

Хокейний клуб "Донбас" виграв фінальну серію плей-офф Української хокейної ліги. Після матчу проти "Дніпра" команда отримала кубок та золоті нагороди.

12 квітня на дружківській арені "Альтаір" відбувся заключний фінальний матч плей-офф Української хокейної ліги. Завдяки перемозі "Донбасу" у цьому матчі з рахунком 4:1, команда з Донецька завоювала сьоме в історії клубу чемпіонство.

Читайте також: Визначилися усі учасники плей-офф НХЛ

Після перемоги команда отримала свої нагороди – кубок та золоті медалі.

Відео нагородження ХК "Донбас" кубком та золотими медалями