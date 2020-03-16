Як дружина хворого на коронавірус футболіста відвідує його на карантині: романтичне фото

Першим футболістом чемпіонату Іспанії, в якого виявили коронавірус, став гравець "Валенсії" Єзекеїль Гарай. Після цього його ізолювали від інших.

Найважче таку розлуку переносить дружина футболіста – Тамара Горро. Вона опублікувала фотографію, де відвідує свого чоловіка в ізоляції. Таку ж фотографію опублікував і сам Гарай.

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"Разом на відстані", – підписала фотографію Тамара Горро.

"Вона завжди зі мною, щоб не сталося. Люблю тебе дуже сильно, моя кохана", – підписав фото Єзекеїль Гарай.

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Варто відзначити, що через зараження Гарая, а також ще двох футболістів "Валенсії" – Гайя та Мангаля, на жорсткий карантин відправили українця Руслана Маліновського. Його клуб "Аталанта" зіграв в Іспанії матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Валенсії", після чого інфекцію виявили в гравців іспанського клубу.



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