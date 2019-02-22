Як дві краплі води: Зінченко став об'єктом жартів після заміни у матчі Ліги чемпіонів

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Кевін де Брюйне та Олександр Зінченко
Кевін де Брюйне та Олександр Зінченко / ФК "Манчестер Сіті"

Захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко вийшов на заміну в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Шальке".

Зінченко замінив Кевіна Де Брюйне на 87 хвилині матчу. Twitter-аккаунт "містян" оголосив про зміни традиційною ілюстрацією, яку забавно прокоментував Рахім Стерлінг, заявивши, що не бачить різниці.

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"Якщо чесно, не бачу різниці", – прокоментував твіт Стерлінг.

Також над футболістами піджартував Кайл Уокер.

Спорт 24 писав, що матч на "Фелтінс-Арені" закінчився перемогою англійської команди з рахунком 3:2. "Сіті" з 68 хвилини грав у меншості, програючи 1:2, але зумів переламати хід матчу.

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Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Манчестер Сіті Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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