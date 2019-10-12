Як Дзідзьо виконав гімн України перед матчем збірної у Харкові: відео

4627 Читать новость на русском
Дзізьо виконав гімн України
Дзізьо виконав гімн України

Збірна України у п'ятницю, 11 жовтня, зіграла матч кваліфікації Євро-2020 проти Литви. Гра відбулася у Харкові.

Як це було: Збірна України на класі перемогла Литву завдяки дублю Маліновського

Виконання гімну України перед цим матчем довірили популярному виконавцю Дзідзьо. Варто відзначити, що він до цього поставився цілком серйозно. І прекрасно виконав гімн, разом зі трибунами на стадіоні "Металіст".

Відео виконання гімну України Дзідзьо
Якщо відео не відкривається на сайті, його можна переглянути на ютуб за посиланням

Варто додати, що ще перед тим, як став популярний персонаж Дзідзьо, Михайло Хома (справжнє його ім'я), активно займався музикою та мав записані декілька пісень. 

 

 

blog_ava
Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня: традиції, прикмети та що не можна робити у свято
сьогодні
37880
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Збірна України з футболу LifeStyle Україна – Литва Дзідзьо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як вболівальники підтримували збірну України у Харкові: атмосферні фото та відео
сьогодні 11:43 Як вболівальники підтримували збірну України у Харкові: атмосферні фото та відео
Ігор Саджениця 1249
Україна – Литва: відеоогляд яскравого поєдинку
11 жовтня 23:37 Україна – Литва: відеоогляд яскравого поєдинку
Михайло Гема 2077
Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 11-го жовтня
сьогодні 08:28 Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 11-го жовтня
Юрій Семенюк 1241
Тренерка мені сказала, що з такими ногами я маю йти в моделі або бігати, – Софія Яремчук
10 жовтня 18:55 Тренерка мені сказала, що з такими ногами я маю йти в моделі або бігати, – Софія Яремчук
Станіслав Безушко 1408
Нереалізований баскетболіст: хто такий Чазз Візерспун – новий суперник Усика
9 жовтня 11:35 Нереалізований баскетболіст: хто такий Чазз Візерспун – новий суперник Усика
Михайло Гема 1801
Новини
Більше новин
Залиште відгук