Як Дзідзьо виконав гімн України перед матчем збірної у Харкові: відео

Збірна України у п'ятницю, 11 жовтня, зіграла матч кваліфікації Євро-2020 проти Литви. Гра відбулася у Харкові.

Як це було: Збірна України на класі перемогла Литву завдяки дублю Маліновського

Виконання гімну України перед цим матчем довірили популярному виконавцю Дзідзьо. Варто відзначити, що він до цього поставився цілком серйозно. І прекрасно виконав гімн, разом зі трибунами на стадіоні "Металіст".

Відео виконання гімну України Дзідзьо

Якщо відео не відкривається на сайті, його можна переглянути на ютуб за посиланням

Варто додати, що ще перед тим, як став популярний персонаж Дзідзьо, Михайло Хома (справжнє його ім'я), активно займався музикою та мав записані декілька пісень.