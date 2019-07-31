Як футбольний агент Шаблій впливає на трансфери в Україні: гравцям погрожували місцем у клубі

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Вадим Шаблій
Вадим Шаблій

Одним з найбільших футбольних агентів в Україні є Вадим Шаблій. Він володіє компанією Prostar, з якою співпрацює чимала кількість українських футболістів. Але сама співпраця є доволі неоднозначною.

За даним розслідування видання Tribuna.com, Шаблій працює агентом усіх футболістів донецького "Шахтаря", починаючи від юнацьких команд. Тож, щоб перейти в "Шахтар", треба спочатку підписати контракт з Шаблієм. Так було і з захисником "Олександрії" Валерієм Бондаренком. "Гірники" проявили інтерес до футболіста, але в нього були інші агенти. Тож умовою переходу до "Шахтаря" стала якраз співпраця з Prostar.

До слова: Трансфери команд УПЛ: онлайн

Натомість ті гравці, які відмовлялися від співпраці, зі скандалом покидали "Шахтар". Останній такий випадок – Іван Ордець. Він весною не захотів продовжувати співпрацю з Шаблієм. Але готовий був залишитися у команді. Та керівництво клубу так і не підписало з ним угоду. Тож гравець як вільний агент перейшов у московське "Динамо", де йому запропонували вигідніші умови.

Це стосується і Тараса Степаненка. Гравець міг перейти в англійський "Крістал Пелес". Але його агент так і не зумів зустрітися з генеральним директором "Шахтаря" Сергієм Палкіним. Через що трансфер так і не відбувся.

Та є й інша ситуація. До весни 2019 року віце-президентом "Карпат" був Олег Смалійчук. Перед тим він працював футбольним агентом. Та після того, як він покинув "Карпати", у команди розпочалася справжня чистка. Команду покинуло з десяток гравців, які були основними у попередньому сезоні. Натомість на їх місце прийшли ті футболісти, які співпрацюють з Шаблієм. Це пов’язують з тим, що агент зумів зустрітися з почесним президентом "Карпат" Петром Димінським та через нього "захопити" трансферну політику клубу.

Але на цьому Шаблій не зупинився. За даним видання, Шаблій хоче, щоб з ним працювали лідери "Карпат", які не мають з ним контракту. При цьому кілька футболістів отримували від нього дзвінки з натяками – або ти працюєш зі мною, або втрачаєш місце навіть у заявці на матч. Втім, слухатися Шаблія не хоче головний тренер команди. Тож агент сподівається "пропхати" в клуб свого наставника, який буде більш лояльний до нього.

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Окрім "Шахтаря" та "Карпат", Шаблій активно співпрацює з "Маріуполем", "Зорею" та "Динамо". Основний його акцент – оренда гравців. Саме він влаштував декількох футболістів в чемпіонат Угорщини. І саме з ним пов’язаний трансферний скандал у цій країні, коли Іван Петряк перейшов з "Ференцвароша" до головного конкурента "МОЛ Віді" (тепер "МОЛ Фехервар"). Шаблій хотів повернутися до роботи з цим футболістом, однак в того вже був агент – Пироженко. Нову угоду гравця з "Ференцварошем" хотів провести саме Шаблій, Пироженка хотіли залишити в стороні. Ніхто не виходив на нього з пропозицією про те, щоб Петряк залишився в "Ференцвароші" – переговори вели Шаблій та Ребров (який навіть літав в Київ на зустріч з Палкіним. Так, саме тренер, а не агент). Тому щоб не втрачати цінного клієнта, Пироженко оформив трансфер Петряка в "Відеотон".

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Теги: Спорт Футбол Трансфери Новини Спорту Шахтар Динамо ФК Ференцварош ФК Карпати ФК Маріуполь ФК Зоря
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