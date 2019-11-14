Як Гайтана виконала гімн України перед матчем проти Естонії в Запоріжжі: відео

Виконання гімну України перед товариським матчем нашої збірної проти Естонії довірили співачці Гайтані.

До слова: Україна – Естонія: онлайн-трансляція товариського матчу

Гайтана виконує гімн України перед матчем

*якщо відео не відкривається, його можна переглянути за посиланням

Варто відзначити, що на матч Україна – Естонія були продані усі 11756 квитків. Однак перед початком матчу не всі вболівальники зайняли свої місця на трибунах.

Нагадаємо, на матчі в Харкові з Литвою гімн України виконав Михайло Фома (DZIDZIO).

Як це було: Дзідзьо виконав гімн України перед матчем збірної у Харкові: відео

У грі з Португалією гімн виконував Національний заслужений академічний народний хор України імені Григорія Верьовки у складі 125 осіб.