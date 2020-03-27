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Як гравці "Динамо" підтримують форму під час карантину: відео

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Бущан під час тренування / ФК "Динамо"

Під час оголошеного карантину в Україні, футболісти роз'їхалися по власних домівках. Там вони змушені самостійно підтримувати форму.

Гравці "Динамо" отримали плани індивідуальних тренувань. Вони їх змушені дотримуватися, адже футболістам доводиться надсилати відео виконаних вправ.

До слова Дарія Білодід показала, як займається вдома для підтримки ідеальної форми: відео

На офіційному сайті "Динамо" опублікували підбірку з тренування гравців столичного клубу – Георгія Бущана, Йосипа Піварича, Георгія Цитаїшвілі, Франа Соля та Ібрагіма Каргбо. При цьому воротар "Динамо" займається вправами на узбережжі, а хорватському захиснику тренуватися допомагають навіть діти.

Дивіться відео тренувань гравців "Динамо" під час карантину

  • "Динамо" пішло на карантин на третьому місці в чемпіонаті. Якщо сезон не буде закінчено, а місця в єврокубках визначатимуть за тим, на якому місці команди пішли на карантин, то "Динамо" залишиться без Ліги чемпіонів.
  • Першим матчем після карантину для "Динамо" може стати гра проти донецького "Шахтаря", Вона має відбутися на виїзді.
  • Також "Динамо" має ще зіграти у півфіналі Кубка України проти "Минаю".
  • Карантин в Україні продовжили до 24 квітня. Відтак очікувати на матчі УПЛ варто не раніше травня.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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