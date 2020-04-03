Як карантин вплине на гру провідних тенісистів: кумедне відео

Офіційна сторінка Tennis TV в фейсбуці опублікувала нарізку найгірших подач в історії тенісу. Власники сторінки кумедно підписали відео, щоб трішки пожартувати над тенісистами.

Вилітатимуть ракетки із рук, невдалі подачі у сітку, а дехто взагалі трохи забуде, як правильно потрібно подавати. Про це пожартували у відео.

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Так виглядатимуть подачі тенісистів після карантину,

– підписали відео.

Раніше організатори Вімблдону заявили про те, що легендарний трав'яний турнір в 2020 році не відбудеться через пандемію коронавірусу. Таким чином, 134-й чемпіонат буде відбуватись з 28 червня до 11 липня 2021 року.

Тепер же ATP і WTA випустили спільне оголошення, в якому повідомили про те, що все трав'яні турніри, які повинні були пройти до Вімблдону, також скасовані.

Таким чином, тенісні змагання найвищого рівня будуть відновлені не раніше 13 липня.

Під час карантину тенісисти взяли участь у челенджі із жонглювання туалетного паперу, але переробили на свій лад та набивали його на ракетці.

Додамо, що зараз спортсмени залишаються вдома та підтримують фізичну форму. Тенісисти, як і усі спортсмени не змогли обійти осторонь таку ситуацію у світі та допомагають країнам боротись із коронавірусом.

Однією із перших серед спортсменів, хто відгукнувся допомогти людям у боротьбі із коронавірусом стала друга ракетка світу Сімона Халеп , яка пожертвувала кошти на придбання медичного обладнання в двох містах Румунії.

Відомий тенісист Рафаель Надаль закликав усіх спортсменів Іспанії зібрати 11 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом. Надаля вже підтримало чимало зіркових іспанців, серед яких тенісисти Давід Феррер та Гарбінє Мугуруса

закликав усіх спортсменів Іспанії зібрати 11 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом. Надаля вже підтримало чимало зіркових іспанців, серед яких тенісисти та Переможниця US Open-2019 канадська тенісистка Бьянка Андреєску пожертвувала свою ракетку з автографом благодійному фонду, щоб допомогти нужденним у важкий час.

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