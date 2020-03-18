Як коронавірус ламає плани українських боксерів

Пандемія коронавірусу вразила майже всі сфери людського життя. Одним із перших постраждав спорт, зокрема бокс. Після не надто вдалого 2019 року, 2020 рік мав стати роком прориву для українських бійців.

Василь Ломаченко. 30 травня на легендарній арені MSG у Нью-Йорку повинен був битися в об'єднавчому поєдинку з Теофімо Лопесом. Вони мали визначити абсолютного чемпіона світу у своїй ваговій категорії. Зараз цей бій на грані зриву. Вже майже точно відомо, що він не відбудеться на запланованій арені. Розглядаються можливі варіанти в якихось інших країнах і проведення бою без глядачів.

Олександр Усик. Наш новоспечений супертяж планує битися з британцем Дереком Чісорою. Промоутер Едді Хірн вже офіційно оголосив, що їхня зустріч повинна відбутися 23 травня на О2 арені в Лондоні. Проте впевненості, що так станеться, нема. Якщо цей бій зірветься, то Усика точно можна буде називати найменш активним зірковим боксером сучасності. З листопада 2018 року до сьогодні він провів всього один бій, і то не проти якогось визначного суперника.

Отакої Називайте мене Александр, це по-російськи, Олександр – це українською, – Усик до журналістів

Віктор Постол. Чи не найприкріша ситуація зараз у Віктора Постола. Його бій з Хосе Раміресом за 2 чемпіонські титули скасовували спочатку в Китаї, а зараз з великою імовірністю така сама доля чекає на перенесену зустріч. Віктору 36 років, тривалий період без поєдинків у його віці не йде йому на користь.

Олександр Гвоздик. Повернення Олександра в ринг планувалося в андеркарті Лопеса і Ломаченка 30 травня. Однак, як бачимо, повернення відкладається.

Сергій Дерев’янченко. Після програного, але дуже гідного поєдинку проти Геннадія Головкіна, Сергій і далі претендував на бої з топовими опонентами. Ходили чутки про бій з Деметріусом Ендредом чи Джермалом Чарло. Зараз навряд чи йдуть якісь перемовини.

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Денис Берінчик. Організація якихось боксерських подій в Україні не планується. Тому виступів Берінчика, Митрофанова і інших бійців К-2 Promotions ми скоро не побачимо.

Дуже важкий етап в кар’єрі зараз в українських перспективних боксерів Сергія Богачука, Віктора Вихриста, Владислава Сіренка, Олександра Захожого та інших. У декого бої скасували, а декому нові навіть не планують організовувати.

Єдиний, кому не сильно заважає коронавірус – це Артем Далакян. Свій бій він встиг провести ще у лютому, тому зараз, під час карантину, може дійсно трохи відпочити.

До слова Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн

Також, треба загадати про українських боксерів-аматорів. 16 березня зупинили кваліфікаційний турнір на Олімпійські ігри в Токіо. Можливе перенесення цьогорічних ігор на рік відкладе очікуваний дебют серед професіоналів найкращого боксера-аматора у світі українця Олександра Хижняка, а також інших хороших спортсменів: Миколи Буценка, Ярослава Харциза та Євгена Барабанова.

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