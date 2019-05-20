Як Ломаченко та Усик відпочивають у Монако: від футбольних матчів до Каннського кінофестивалю

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко

Чемпіон WBA і WBO в легкій вазі українець Василь Ломаченко поки насолоджується відпочинком. Проводить він його у Монако. Разом з ним і чемпіон WBC, WBO та IBF у першій важкій вазі Олександр Усик.

Ломаченко відвідав матч футбольного клубу "Монако" у чемпіонаті Франції проти "Ам'єна". "Монегаски" виграли 2:0.

Матч Ломаченко дивився у ложі дизайнера Філіпа Плейна. Саме обличчям Phillip Plein став Ломаченко. На останній бій він виходив у халаті від дизайнера.

До слова: Ломаченко став обличчям Philipp Plein, його халат на бій проти Кролли коштував 300 тисяч доларів

Також Ломаченко зустрівся і з Шарлем Леклером. Монегаск виступає у Формулі-1 за команду Ferrari. Разом з ними на фото і відомий французький актор Саїд Тагмауї.

Разом з ним відпочиває й Усик. Вони навіть відвідали Каннський кінофестиваль.

До слова: Фіскальна служба засумнівалася у чесності декларацій Усика, Ломаченка та Світоліної

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LomUs️ (@lomus_17)

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко Олександр Усик Шарль Леклер
Джерело: 24 канал
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