Як Лунін готується до дебюту за "Вальядолід": фото

20-річний український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін, який в новому сезоні захищатиме кольори "Вальядоліда" на правах оренди, готується до дебюту за свою нову команду.

Відповідні фото Андрій опублікував у власному Instagram.

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"Підготовка", – коротко та лаконічно підписав фото Лунін.

У 1-му турі Прімери "Вальядолід" на виїзді зіграє з "Бетісом". Матч відбудеться в неділю, 18-го серпня, о 22:00 за київським часом.

Варто нагадати, що минулий сезон Андрій Лунін теж провів в оренді. Він виступав за "Леганес", однак зіграв лише у семи матчах.

"Вальядолід" минулого сезону зайняв 16-е місце у чемпіонаті Іспанії. За місце в основному складі "Вальядоліда" 20-річний Лунін буде боротися з двома воротарями – 30-річним вихованцем "Барселони" Жорді Масіпом та 25-річним Хосе Антоніо Каро.

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