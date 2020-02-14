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Як Лунін провів перший місяць в "Ов'єдо" – відео яскравих сейвів українця

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Андрій Лунін / Соцмережі

21-річний воротар збірної України Андрій Лунін вдало розпочав виступи у новому клубі – "Ов'єдо".

Місяць тому Лунін перейшов в клуб з однойменного міста на правах оренди і відразу ж став основним.

До слова: Лунін здійснив неймовірні сейви у матчі за "Ов'єдо", але пропустив з пенальті – відео

Найкращі сейви Андрія Луніна за перший місяць в "Ов'єдо": дивіться відео

Лунін провів п'ять матчів за "Реал Ов'єдо", пропустивши шість голів. У першій частині сезону у "Вальядоліді" він зіграв лише в двох іграх Кубка Іспанії.

"Реал Ов'єдо" з 29 очками йде на 17-й позиції Сегунди. У наступному турі 15 лютого команда Луніна вдома зіграє з "Алькорконом".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Андрій Лунін Футбол
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