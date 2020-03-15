Як Мессі вдається залишатися найкращим футболістом планети: секрети успіху і здорового тіла

Спочатку Мессі не було рівних, його талант, робота і унікальне тіло перемагали будь-кого. Однак згодом футболіст почав втрачати позиції, до того ж – його помітили за некорисним раціоном. Відтоді Мессі змінив систему свого харчування і тренувань, а результат не змусив чекати – адже Ліонель і досі залишається найкращим футболістом планети.

Талант і унікальне тіло здавались вічними

Коли ти настільки переважаєш за талантом своїх конкурентів, що тебе називають не інакше як інопланетянином, важко змусити себе дотримуватися правил здорового харчування.

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Якщо ти Ліонель Мессі і ти вчетверте поспіль – найкращий футболіст світу, попри те що твій головний конкурент просто не вилізає зі спортзалу. Для чого тобі усі ці дієти і нудні силові тренування? Ти й так сама досконалість, твоє тіло унікальне для цього виду спорту, а метаболізм дозволяє їсти все що заманеться без серйозних наслідків для фізичної форми.

Втрата позицій: Мессі довелося задуматися

Однак у 2014 році навіть головному футбольному генію сучасності довелося задуматися над тим, що потрапляє йому на тарілку. Мессі та збірна Аргентини у фіналі чемпіонату світу поступилися Німеччині.

Золотий м’яч, а разом із тим звання найкращого футболіста світу вдруге поспіль дісталися Кріштіану Роналду. А сам Ліонель помітив, що починає втрачати один із своїх головних козирів – швидкість.

Олії у вогонь додала преса. Коли журналісти вирішили дослідити раціон харчування футболістів Барселони, то після одного із матчів виявили на столі у Мессі піцу із подвійним сиром та газований напій. Так найкращий футболіст світу перетворився на героя мемів.



В мережі почали ширитися меми про Мессі і піцу / Соцмережі

Зміна підходу до харчування

Такий стан справ змусив Ліонеля все-таки змінити підхід до харчування та тренувань. У цьому йому допоміг італійський спеціаліст Джуліано Позер, якого порекомендував один із партнерів по збірній Аргентини. Спортивний лікар обстежив організм футболіста і вніс свої корективи у його харчування.



Ліонель Мессі та Джуліано Позер / Твітер

Із кількох обмежень у раціоні одне виявилося дуже непростим для Ліонеля. Батьківщина Мессі – Аргентина – відома не лише завдяки витонченому та експресивному танцю танго. Аргентинці уже багато років серед лідерів за споживаннням м'яса на душу населення і невипадково. Без традиційного асадо тут не обходиться жоден святковий сімейний обід. Не виняток і сім’я Мессі.

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До знайомства із доктором Джуліано Ліонель не уявляв свого раціону без м'яса. Однак на думку дієтолога Ліонеля це могло викликати проблеми із травленням. То ж аргентинцю довелося суттєво скоротити присутність улюбленого продукту у своєму раціоні.



Асадо – м'ясо на відкритому вогні по-аргентинські (переважно яловичі ребра) / фото t-bone.ua

Головні складові раціону на базові відмови

Щодо самого харчування, то тут нічого ексклюзивного Мессі готувати не довелося.

Футболіст у своєму раціоні зосередився на п’яти основних складових:

вода,

оливкова олія,

цільнозернові продукти,

органічні овочі і фрукти.

Саме ці п’ять компонентів у подальшому стали фундаментальними для аргентинця.

А от під тотальну заборону потрапили два продукти:

цукор,

борошно.

Із першим усе зрозуміло. Навряд чи можна знайти більшого ворога для м’язів аніж цукор. Натомість відмова від борошна пояснюється спеціальним підходом до відбору інгредієнтів у раціоні, згідно якого Мессі повинен покладатися лише на органічні продукти. Знайти ж борошно, під час вирощування якого не використовувалися пестициди, дуже складно. То ж дієтолог порадив Ліонелю зовсім виключити його із свого раціону.

Тут однак ми повинні зазначити, що брати приклад у футболіста та харчуватися винятково органічними продуктами зовсім не обов’язково.

Ретельний підхід Ліонеля до підбору компонентів у раціоні звісно має право на існування. Утім перевага органічних продуктів над неорганічними настільки незначна, що навряд чи їх споживання надасть вам квітучого вигляду, та зробить повними сил та енергії.

Секрет енергії і тонусу

Має Мессі і свій особистий секрет чудового самопочуття. Джерело енергії та хорошого тонусу аргентинця можна знайти ось у такій незвичайній чашці із трубочкою.

Чай мате – альтернатива каві

Ліонель знаний любитель традиційного аргентинського чаю мате. Цей напій із листя парагвайського падуба вживали ще індіанці Південної Америки. Особливо його цінують на континенті і зараз, адже у мате більше 200 корисних компонентів: мікроелементів, вітамінів та амінокислот. Крім того, цей напій завдяки відмінному тонізуючому ефекту є чудовою альтернативою каві.

Зміна підходу до тренувань

Підкоригувавши раціон харчування, Мессі також змінив підхід до тренувань. Фізіотерапевти розробили для Лео комплекс вправ, які насамперед були зосереджені для підтримання вибухової швидкості та маневреності.

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При цьому, найголовніше тут було не змінювати особливості тіла Ліонеля. Адже зайва маса, нехай навіть м’язева, могла порушити унікальний природний баланс спритності та швидкості аргентинського футболіста. Відтак, однією із фундаментальних вправ для спортсмена стала планка. А от тренувати швидкість Мессі допомагає ось такий біг біля стіни.



Біг біля стіни тренує швидкість / Screenshot

Результати змін

Новий підхід до побудови раціону та тренувань швидко дав свої результати. Футболіст набрав відмінну форму, скинувши три кілограми. Робота над собою принесла плоди і на футбольному полі.

У 2015 році Мессі здобув із Барселоною Кубок чемпіонів, повернувши врешті і Золотий м’яч. Зараз аргентинцю уже за 30, а він не лише у чудовій формі, а й продовжує за лишатися найкращим футболістом світу. І відібрати це звання у Мессі для решти претендентів досі дуже не просте завдання.