Як Мілевський розплакався після перемоги "Динамо" в чемпіонаті Білорусі: щемливе відео

Після того як брестське "Динамо" вперше в історії стало чемпіоном Білорусі, 34-річний лідер команди Артем Мілевський не приховував своїх емоцій.

Головним героєм команди в цьому чемпіонаті Білорусі для всіх став Мілевський. Українець не стримував емоцій після перемоги і розплакався.

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Артем Мілевський розплакався після перемоги "Динамо" Брест: дивіться відео

Також Мілевський поділився емоціями після завоювання титулу чемпіона Білорусі-2019.

Для мене це виняткове чемпіонство: наприкінці своєї цікавої кар'єри завоював чемпіонство там, де народився. Я щасливий за нашого президента Олександра Зайцева. Все завдяки йому. Без нього нічого б цього не було: подивіться, як люди задоволені, як ми щасливі. Дякую йому, він більше всіх заслужив,

– розповів Артем.

Крім Мілевського, в складі "Динамо-Брест" виступають також колишній форвард "Чорноморця" і "Говерли" Олексій Хобленко, а також експівзахисник "Металіста" Олександр Нойок. Восени команду поповнив також екс-захисник київського "Динамо" Євген Хачеріді, який зможе виступати за клуб з Бреста з наступного року.

За тур до закінчення чемпіонату брестчани відірвалися від БАТЕ і вперше з 2005 року в Білорусі змінився чемпіон, до цього перемагав виключно клуб з Борисова.