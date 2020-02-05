Як Моурінью впав на льоду в Росії – відео курйозно епізоду
Рівно рік тому –5 лютого 2019 року, тоді ще безробітний тренер Жозе Моурінью змусив всіх нову говорити про себе. Але не своєю майстерністю, а курйозним випадком.
Моурінью тоді відправився до Росії. І на запрошення хокейного клубу, зробив символічне вкидання шайби перед матчем чемпіонату Континентальної хокейної ліги між "Авангардом" і СКА в Балашисі.
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Все б нічого, та після вкидання він кумедно підковзнувся на килимі, який постелити, та впав. Підіймати його довелося двом хокеїстам, які були поруч.
Відео падіння Моуріньо під час вкидання шайби
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