Як можна зекономити на заняттях спортом: корисні поради

Не кожен із нас може дозволити собі піти в крутий спортзал та купити брендовий одяг, щоб займатися спортом. Але це не привід відмовитися від тренувань. Пропонуємо вам лайфхаки, які поєднують можливість економно та, при цьому, ефективно тренуватись.

Відстежуйте акції та знижки

Усі магазини роблять знижки для клієнтів перед чи під час свят. Не виключення і спортзали. У день народження спортзалу можуть бути розіграші безкоштовних абонементів. Якщо ви це зараз читаєте, значить у вас є соцмережі, і підписатись на сторінку цікавого для вас спортзалу не буде проблемою.

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Навчіться тренуватись вранці

Абонементи у ранкові години – найдешевші. Потренувавшись вранці, ваш організм починає прискорювати всі обмінні процеси. Найбільша мотивація для тренування у людини настає до восьмої години ранку. Згідно з останніми дослідженнями, тренування з ранку спалює ще приблизно 200-300 калорій до кінця дня, навіть якщо ви нічого не робите.



Краще займатися спортом зранку (фото: Depositphotos)

Заморожуйте абонемент

Крута штука, якщо людина їде у відпустку або відрядження, або через хворобу не може відвідувати фітнес-центр. Ви даремно не втрачаєте кошти "на вітер". Приїхавши з відпустки, зможете спокійно прийти в зал і розморозити. Ліміт на пропущені дні коливається від 7 до 90 днів. У кожному тренажерному залі цей термін індивідуальний.

Відвідуйте групові заняття

Переваги: коштують дешевше, нові знайомства, іноді більш дієві, ніж персональні, зруйнуєте міф: "Групові тренування не є настільки ефективні". Такі тренування відбуваються, зазвичай, у групах до 12 осіб. Учасник отримує достатньо уваги та порад від тренера. Він підбере навантаження та вправи під рівень для кожного.

Варте уваги: Де краще: тренування вдома чи в тренажерному залі?

Ходіть на пробні заняття

Відвідуйте майстер-класи. Дуже часто перше заняття – безкоштовне. Можливо вам це не сподобається, тому не потрібно буде купувати місячний абонемент.



Можна використати як групові зайняття, так і пробні (фото: Getty Images)

Не переплачуйте за одяг

Брендовий логотип не зробить із вас найкращих спортсменів світу. Та є одне але – не економте на взутті, купіть один раз гарну пару кросівок, ніж кожен місяць міняти неякісне взуття. Для бігу не купуйте кросівки з плоскою підошвою.

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Займайтесь на свіжому повітрі

Спортивний майданчик – найкращий ваш друг у теплу пору року. Коли ви займаєтесь на свіжому повітрі, організм краще насичується киснем, тим самим покращує свою витривалість. Зовсім скоро ви побачите, як раніше складні вправи стануть для вас простими.



Займатися на свіжому повітрі – корисно (фото: active.com)

Дивіться навчальні відео

Ніщо не повинно зупинити вас займатись спортом. Завдяки інтернету можна не витрачати кошти на тренування (якщо не враховувати оплати за інтернет)

Не шукайте відмазок. Знаходьте бажання та тренуйтесь!