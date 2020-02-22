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Як нагороджували Україну за бронзу на чемпіонаті світу з біатлону: відео

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Україна – бронзовий призер чемпіонату світу-2020 з біатлону / Скріншот

На чемпіонаті світу в Антхольц-Антерсельві (Італія) відбулася жіноча естафета. Перемогу здобула збірна Норвегії. Збірній України вдалося виграти першу медаль – бронзову.

У складі української збірної в естафеті виступали Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко та Олена Підгрушна. Меркушина завершила свій етап на сьомому місці, Джима стала шостою, а Семеренко передала естафету восьмою. Однак Підгрушна змогла вивести Україну в трійку призерів.

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Жіноча збірна України втретє поспіль взяла медаль на чемпіонаті світу в класичній естафеті. У 2017 році українки в естафеті взяли срібло, а в 2019-му – бронзу.

Дивіться відео нагородження України за бронзу на чемпіонаті світу-2020

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Чемпіонат світу з біатлону Анастасія Меркушина Юлія Джима Віта Семеренко Олена Підгрушна Новини Спорту Спорт Новини біатлону
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