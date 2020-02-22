Як нагороджували Україну за бронзу на чемпіонаті світу з біатлону: відео

На чемпіонаті світу в Антхольц-Антерсельві (Італія) відбулася жіноча естафета. Перемогу здобула збірна Норвегії. Збірній України вдалося виграти першу медаль – бронзову.

У складі української збірної в естафеті виступали Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко та Олена Підгрушна. Меркушина завершила свій етап на сьомому місці, Джима стала шостою, а Семеренко передала естафету восьмою. Однак Підгрушна змогла вивести Україну в трійку призерів.

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Жіноча збірна України втретє поспіль взяла медаль на чемпіонаті світу в класичній естафеті. У 2017 році українки в естафеті взяли срібло, а в 2019-му – бронзу.

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