Як обрати правильне взуття для бігу: поради

Якщо ви вирішили зайнятись бігом, то повинні розуміти, що не все спортивне взуття підходить для цього. Щоб правильно обрати взуття потрібно знати всього декілька порад.

Кросівки повинні бути зручними та відповідати загальним вимогам (хороша амортизація, підошва та якісний матеріал).

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Ключовий момент при виборі кросівок, який дозволить правильно скоригувати розподіл навантаження на суглоби та зв'язки – пронація.

Що таке пронація? Це природний рух, що приводить до завалювання стопи всередину. У зв'язку з особливостями будови стопи, у деяких бігунів пронація недостатня (гіпопронація), а у деяких – надмірна (гіперпронація).

Якщо у вас нейтральна пронація, тоді вам простіше вибирати кросівки. При гіперпронації стопа завалюється всередину. У таких випадках часто виникає проскостопість. Людям із гіперпронацією не потрібно купувати кросівки із великою амортизацією.

Гіпопронація виникає через недостатній прогин стопи, вона завалюється назовні. Тут у вас буде відчувається сильне навантаження на гомілку, тому кросівки варто обирати з плавним переходом від п'яти до носка.



Види пронацій

Як зрозуміти, що ви обрали правильні кросівки?

Поставте собі ціль, з якою метою ви бігаєте. Якщо ви хочете пробігти марафон – купуйте «марафонки». Це легкі за вагою кросівки на плоскій підошві. Але, якщо вага бігуна понад 90 кілограмів, тоді такі кросівки протипоказані.

Зазвичай бігові кросівки розраховані до півтори тисячі кілометрів бігу. Взуття буде зношувати повільніше, якщо воно виготовлене з міцних матеріалів.

Велика помилка людей, які тільки розпочинають бігати, так це біг у звичайних кедах. Якщо ви лише початківець і зазвичай основна помилка при бігу, це приземлення на п'яту, рекомендуємо вам обрати взуття, яке б пом'якшувало удари ноги об поверхню. Якщо у вас плоскостопість чи надмірна вага, бажано обирати кросівки із амортизацією під п’ятою або носком.

Залишайте приблизно 5-6 зайвих міліметрів у взутті. Кросівки повинні міцно зафіксовувати ногу, але не створювати при цьому дискомфорт у задній частині взуття.

Обов’язково, коли купуєте взуття, дивіться лише на кросівки зі шнурівками, у жодному разі не купуйте взуття на липучці. Лише шнурівки якісно та міцно зафіксують вашу ногу у взутті.

Виробники спортивного взуття не використовують шкіру. Сучасним замінником її є мембранна тканина GORE-TEX.

Які кросівки найкраще обрати у різні пори року?

Якщо ви любитель бігати взимку обирайте взуття, яке на свої підошві має спеціальні шипи, котрі не дадуть вам ковзати на покритті. Також повинен бути присутній амортизатор.

Якщо ви бігаєте ввечері, то краще знайти кросівки зі світловідбивачами. Кросівки мають бути із якісного матеріалу, з твердою підошвою.

Біг на стадіоні. Зазвичай, покриття на стадіоні – асфальт. Для такої поверхневості краще купувати кросівки з високою амортизацією та жорсткою підошвою. Асфальтоване покриття вважається одним із найбільш травматичних покриттів. Краще купувати кросівки із щільним верхом. Такий вид взуття не дозволить потрапляти у ваші кросівки камінню чи піску.

Ще один нюанс – техніка вашого бігу. Їх існує декілька: з постановкою ноги на пальці і носок взуття, з постановкою всієї стопи та з постановкою на п’яту. Саме в останньому випадку необхідно вибирати кросівки з завищеною п’ятою і перенесеною на неї амортизацією. Це значно знизить ризик травми колінного суглоба.

Як правильно обрати підошву?

Купуючи кросівки у магазині візьміть взуття у руки та зігніть приблизно на 45 градусів – якісна підошва одразу повернеться у свою початкову форму.

Запам’ятайте! Ніколи не обирайте взуття лише за зовнішнім виглядом. Він ніколи не допоможе вам здобути «космічних» результатів.