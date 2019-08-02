Як ОМОН побив фанатів московського "Спартака" після матчу: відео

Російський ОМОН б'є не лише протестувальників на вулицях міста. Але й фанатів. навіть коли вони нічого не роблять.

Так сталося і після матчу у Ростові між місцево командою та "Спартаком" в ОМОНівців виник конфлікт з фанатами московіської команди. Його початку не видно. Але на кадри камери відеоспостереження потрапив момент, коли так звані правоохоронці починають бити фанатів, які стоять до них спиною у підтрибунному приміщені.

Відео бійки ОМОНу та фанатів "Спартака"

Самих фанатів 45 хвилин не випускали з підтрибунного приміщення. А 8 уболівальників було затримано після матчу. Та на ранок їх відпустили.

Варто додати, що російська поліція хотіла перенести матч "Спартак" – "Динамо", який заплановано на 3 серпня. Все через те, що правоохоронці планують кинути всі сили на можливий мітинг у Москві.

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Що відомо про протест у Москві, який розігнали силовики?На акцію протесту в Москві росіяни вийшли 27 липня. Протестували проти недопуску до виборів у Мосміськдуму незалежних кандидатів.



Впродовж вихідних спецпризначенці затримали рекордну кількість людей у російській столиці – 1300 осіб. Затримування були жорстокими, людей штовхали, кидали на землю, били кийками та ногами і насильно затягували у автозаки. Багатьом довелося ховатися в храмі.