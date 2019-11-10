Як "Оттава" закинула дві шайби за 4 секунди у матчі НХЛ: відео

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Оттава – Кароліна результат
Оттава – Кароліна результат / Фото з відкритих джерел

"Оттава Сенаторз" на своєму льоду обіграла "Кароліну Харрікейнз" в матчі регулярного чемпіонату НХЛ. Господарі перемогли з рахунком 4:1.

У складі "Сенаторз" відзначилися Філіп Хлапік, Владислав Намєстніков, Жан-Габріель Пайо і Бреді Ткачук. У гостей єдину шайбу закинув Андрій Свєчніков.

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Цікаво, що господарям вдалося оформити дві шайби за 4 секунди ігрового часу.

У наступному матчі "Харрікейнз" зіграє з "Баффало Сейбрз", а "Оттава" – з "Нью-Джерсі Девілз".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей
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