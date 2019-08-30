Як попри "невисокий" зріст український данкер став чемпіоном світу: вражаюча історія

Українець Дмитро Кривенко з прізвиськом Smoove – один із найкращих данкерів світу. Як для баскетболіста його зріст не надто великий: 188 сантиметрів. При цьому, що висота баскетбольного кільця – 3,05 метра.

Чим унікальні вміння Кравченка

За словами самого спортсмена, в кращому випадку він заледве може торкнутись кільця головою. Та це не заважає йому виконувати одні з найнеймовірніших слем-данків у світі.

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Що таке слем-данк Вид кидка в баскетболі (а також стрітболі та слемболі), при якому гравець вистрибує вгору і однією або двома руками кидає м'яч крізь кільце зверху вниз. Кидок зверху — один з найнадійніших кидків і водночас час найбільш видовищний.

Те, що українець низько стрибає, доводиться компенсувати швидкістю й технікою. Його данки такі блискавичні, що судді іноді не встигають помітити складний елемент й доводиться переглядати сповільнений відеоповтор.

Українцю вдалося стати найкращим данкером у світі: дивіться відео

Як хлопець прийшов у спорт

Дмитро з дитинства знав, що у нього на вибір є два варіанти життєвого шляху. Перший: бути як усі й у рідному селищі Слобожанське стати енергетиком та піти працювати на Зміївську ТЕС. Або ж піти стопами брата й батька й зайнятись баскетболом. Останнє здавалося цікавішим.

У шість років він уже ганяв із м'ячем, а у 14 забив перший слем-данк. Тоді й вирішив, що баскетбол має стати не просто хобі, а професією, яка приносить гроші.

Один із найкращих данкерів світу Дмитро Кривенко: дивіться фото

Про досягнення Кравченка

У 2010 році Кривенко з друзями організував фрістайл команду і подались на другий сезон "Україна має талант". Публіка була зачарована, тож вони впевнено дійшли до фіналу.

Дивіться один з виступів команди Кривенка на талант-шоу:

У 2016 році українець став чемпіоном світу зі слем-данку. У 2018-му захистив свій титул. Аби судді не скупилися на десятки, він вигадує найбожевільніші ідеї для кидків.

Зараз Кривенка запрошують на топові змагання, зокрема Міжнародної федерації баскетболу. Він веде власний YouTube-канал та своїми трюками збирає мільйони переглядів.

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Зараз у нього дві мрії – потрапити на Олімпійський ігри 2020 року та якомога довше залишатись у спорті. Втім, на всякий випадок диплом інженера-енергетика таки здобув.