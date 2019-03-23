Як П'ятов у фантастичному стрибку врятував збірну України від голу: відео
Збірна України зуміла вистояти в матчі з Португалією. Одним з головних героїв зустрічі став наш воротар Андрій П'ятов.
Спорт 24 писав, що підопічні Андрія Шевченка в гостях змогли вистояти проти збірної Португалії у першому турі кваліфікації на Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:0, що можна вважати позитивним результатом для нашої команди.
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Відео ефектного сейву Андрія П'ятова у матчі проти Португалії
Також П'ятов отримав від статистичного порталу InStat 363 бали, що є найкращою оцінкою серед усіх гравців, які виходили на поле у матчі Португалія – Україна.
Наступний матч відбору на Євро-2020 збірна України зіграє теж на виїзді проти Люксембурга у понеділок, 25 березня.
Джерело: 24 Канал
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