Як П'ятов у фантастичному стрибку врятував збірну України від голу: відео

Збірна України зуміла вистояти в матчі з Португалією. Одним з головних героїв зустрічі став наш воротар Андрій П'ятов.

Спорт 24 писав, що підопічні Андрія Шевченка в гостях змогли вистояти проти збірної Португалії у першому турі кваліфікації на Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:0, що можна вважати позитивним результатом для нашої команди.

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Відео ефектного сейву Андрія П'ятова у матчі проти Португалії

Також П'ятов отримав від статистичного порталу InStat 363 бали, що є найкращою оцінкою серед усіх гравців, які виходили на поле у матчі Португалія – Україна.

Наступний матч відбору на Євро-2020 збірна України зіграє теж на виїзді проти Люксембурга у понеділок, 25 березня.

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